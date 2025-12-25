Reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve yapım ekibi açıkladı! "İlgiden çok memnunuz"

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz"in yönetmen ve oyuncuları, kısa sürede seyircilerin beğenisini kazanan diziyle ilgili görüşlerini Anadolu Ajansı (AA) ile paylaştı.

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizi, cuma günleri izleyicilerin karşısına çıkarken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak yer alıyor.

Diziyi severek takip edenler, oyuncularla bir araya gelebilmek için çekimlerin yapıldığı Trabzon'un Araklı ilçesindeki set alanında yoğunluk oluşturuyor.

GÜZEL BİR EKİPLE YOLA ÇIKTIK

Bayrak, AA muhabirine, güzel bir proje ve prodüksiyonla yola çıktıklarını, diziye karşı yoğun bir ilgi gösterildiğini belirtti. Dizinin çekimlerine ara vermeden devam ettiğini dile getiren Bayrak, "Yurdun doğasına, insanına ait bir hikaye anlatıyor olmaktan ekipçe çok mutluyuz. Çok kalıcı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yıllarca konuşulacak ve yıllarca da süreceğine inandığım bir iş yapıyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.

CEMRE BAYSEL "ANLAMAYA BAŞLADIM"

Başrol oyuncularından Baysal ise Trabzonluların kendilerini çok sıcak karşıladıklarını ve yardımcı olduklarını, şehrin doğasına ise hayran kaldıklarını aktardı. Dizide oynadığı "Esme" karakterine değinen Baysal, "Bu coğrafyayı tanıyıp, bu coğrafyada yaşayınca, buranın ne kadar zorlu yaşam koşullarına sahip olduğunu anladım. Derler ya 'Karadeniz insanı inatçıdır' o inat bana da geçmiş durumda zaten, Allah bana da onlar kadar güç, kuvvet versin. Diziye çok büyük bir ilgi var. Çok teşekkür ediyorum hepsine bizim yanımızda oldukları için. Bize çok büyük güç ve kuvvet veriyorlar." dedi. "Seyircinin takdirini almak bizi çok mutlu ediyor"

"ÇOK EMEKLİ AMA ÇOK GÜZEL BİR İŞ"

Ulaş Tuna Astepe, daha önce Trabzonlu bir karakteri canlandırdığını ve çok sevildiğini hatırlattı. Yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Astepe, "Çok memnunum. Çok kalabalık, herkes canını dişine takarak çalışıyor. Sevdiklerini geride bırakarak, Trabzon'da bir hayat kuruyor ve çok emek harcıyoruz bu işe. Seyircinin takdirini almak bizi çok mutlu ediyor, o yüzden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Astepe, senaristlerin derinlikli ve kapsamlı bir hikaye yazdıklarını dile getirerek, "Buraya özgü pastoral bir dil oluşturuldu. Hem yönetmenimiz hem görüntü yönetmeni ve bütün disiplinler, herkes bir taş koyuyor taşın üzerine ve ortaya böyle güzel bir yapı çıkıyor. Bu da ekibin ortaya koyduğu bir şey. Tek bir kişinin başarısı değil aslında." şeklinde konuştu.

İzleyicilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Astepe, "Bu seyircinin teveccühü. Bu tabi ki bir sorumlulukta veriyor insana. Bozmak istemiyoruz bu büyüyü, elimizden geleni yapıyoruz, umarım sürdürebiliriz." dedi. Dizide canlandırdığı "Adil" karakterine değinen Astepe, "Çok öfkeli bir karakter. Ritmi çok yüksek. Ben günlük hayatımda çok sakin bir insanım, bir fincanın tabağa koyarken çıkarttığı ses yeterlidir hayatımda bana. Bu kadar gürültücü bir insan değilim ama oynarken ona geçmem gerekiyor. O ritim ve gürültü bazen beni yoruyor. Bazen ciğerim yetmiyor, nefesim kesiliyor. Adil'in öfkesine yetişemediğim zamanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

AVA YAMAN MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ

Dizide "Eleni" karakterini canlandıran Ava Yaman, sette çok mutlu bir ortamda çalıştıklarını dile getirerek, "Ekip hakikaten çok güzel, kendimi buldum çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu. Baysal ve Astepe ile oynamanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu aktaran Yaman, "Eleni ile bazı şeyler tabi ki farklı ama çoğunlukla o merhametidir, karakteridir, mizacı tamamıyla kendime benzettim. O yüzden kendimi buldum. Çok kolay empati kuruyorum karakterle onun için çok sevdiğim bir karakter oldu iyi ki de Eleni'yle tanıştım." açıklamasını yaptı.

Yaman, kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Kiminle karşılaşsam fotoğraf çekilmek için değil, sarılmak için geliyorlar. Bu çok güzel, çok onur duyuyorum." dedi.