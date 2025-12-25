Sadettin Saran'ın yüzünden yorgunluk akıyordu FB taraftarı çok duygulandırdı

Fenerbahçe Kulubü Başkanı Sadettin Saran ikinci gözaltı kararı sonrasında serbest bırakıldı. Adli Kontrol şartıyla özgür kalan Sadettin Saran, adliyeden sonra FB kulüp binasına geçti. Taraftarlar alkışlarla karşılayınca Saran çok duygulandı. Sadettin Saran'ın yüzündeki yorgunluk da dikkat çekiciydi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran dün gece ikinci kez gözaltına alınmıştı. Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran’ın, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca Saran hakkında, daha önceden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Fenerbahçe taraftarları Sadettin Saran'ı adliyede yalnız bırakmadı. Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca FB kulüp binasına geldi. Taraftarların alkışları Sadettin Saran'ı çok duygulandırdı.