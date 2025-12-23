BIST 11.354
Canlı yayında "Shakespeare" krizi! Mustafa Balbay'ın sözleri Sinan Burhan'ı sinirlendirdi

TV100 ekranlarında dün akşam beklenmedik bir “Shakespeare krizi” yaşandı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile Millete Haber Ajansı’nın yeni yayın yönetmeni Sinan Burhan arasında çıkan sanatçı tartışması, kısa sürede stüdyodaki tansiyonu yükseltti.

Tartışmanın fitilini, son günlerde yapılan operasyonlar üzerinden bazı isimlerin “sanatçı” olarak anılmasına yönelik değerlendirmeler ateşledi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ela Rümeysa Cebeci, Derin Talu, Şeyma Subaşı gibi isimlerin sanatçı olarak görülmesine sert çıktı.

Burhan, bu isimlerin topluma ve özellikle gençlere kötü örnek olduğunu savunarak, “Bunlar grup yapıyor, uyuşturucu kullanıyor, gençlere kötü örnek oluyor. Bunların neresi Shakespeare?” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere Mustafa Balbay’dan itiraz gecikmedi. Balbay, sanat kavramının bu kadar daraltılamayacağını savunarak ünlü bir benzetmeye başvurdu:

“Bunların hepsi sanatçıdır. İngilizlerin en büyük değeri Shakespeare’dir. Sanatçının kıymetini bilmek lazım.”

Balbay’ın Shakespeare örneği, stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Sinan Burhan’ın “Bunlar Shakespeare mi?” çıkışıyla tartışma alevlenirken, sosyal medyada da program kısa sürede gündem oldu. Program konuklarından Deniz Ülke Arıboğan Balbay’ın sözlerine gülmekten kendini alamadı.

