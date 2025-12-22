BIST 11.324
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

1 GÖZALTINA ALINDI

Aramada, 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

