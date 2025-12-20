BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,16
ALTIN 5.972,23
GÜNCEL

İETT şoförü tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasında

Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartışma yaşadığı bisikletliye çarpıp kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda dün gece saatlerinde İETT şoförü ile bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında İETT şoförü, otobüsle bisikletliye çarpıp kaçtı.

Savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, İETT otobüsünün bisiklet sürücüsüne çarpması ve çarpmanın etkisiyle bisikletlinin savrulması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Paul'un çenetesi kırıldı
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Paul'un çenetesi kırıldı
Spikerlerin kıyafetleri çok tartışılmıştı! Fulya Öztürk: Ben linç edilecektim, linç
Spikerlerin kıyafetleri çok tartışılmıştı! Fulya Öztürk: Ben linç edilecektim, linç
Küçük çocuklardan örnek davranış! 1 milyon 300 bin liralık altın buldular ama...
Küçük çocuklardan örnek davranış! 1 milyon 300 bin liralık altın buldular ama...
40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
ABD’de hapishanelere drone ile kaçakçılık yapan şebeke çökertildi
ABD’de hapishanelere drone ile kaçakçılık yapan şebeke çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin mesajı: Eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin mesajı: Eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
A Haber'de 'Vatana İhanet' belgeseli: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ destekledi
A Haber'de 'Vatana İhanet' belgeseli: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ destekledi
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in ''astral seyahat'' videosu paylaşım rekoru kırdı
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in ''astral seyahat'' videosu paylaşım rekoru kırdı
Sabah yorgun uyanıyorsanız nedeni d vitamin eksikliği olabilir
Sabah yorgun uyanıyorsanız nedeni d vitamin eksikliği olabilir
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti
Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada