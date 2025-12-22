BIST 11.369
DOLAR 42,81
EURO 50,25
ALTIN 6.070,31
YEREL

Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu! Saldırı anı kamerada

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

Okulda eğitime ara verildi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon için 2026 ve 2027 hedefi
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon için 2026 ve 2027 hedefi
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
Karadeniz’de Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu
Karadeniz’de Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken 'derin devlet' sözleri
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken 'derin devlet' sözleri
İETT şoförü tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasında
İETT şoförü tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçtı o anlar güvenlik kamerasında
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Paul'un çenetesi kırıldı
Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti! Paul'un çenetesi kırıldı
Spikerlerin kıyafetleri çok tartışılmıştı! Fulya Öztürk: Ben linç edilecektim, linç
Spikerlerin kıyafetleri çok tartışılmıştı! Fulya Öztürk: Ben linç edilecektim, linç
Küçük çocuklardan örnek davranış! 1 milyon 300 bin liralık altın buldular ama...
Küçük çocuklardan örnek davranış! 1 milyon 300 bin liralık altın buldular ama...
40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
ABD’de hapishanelere drone ile kaçakçılık yapan şebeke çökertildi
ABD’de hapishanelere drone ile kaçakçılık yapan şebeke çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin mesajı: Eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin mesajı: Eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz
A Haber'de 'Vatana İhanet' belgeseli: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ destekledi
A Haber'de 'Vatana İhanet' belgeseli: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ destekledi