Karadeniz’de Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz’deki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların eğitim faaliyeti icra ettiği ve uçuşlara ilişkin görüntülerin paylaşıldığı bildirildi.
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'deki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.