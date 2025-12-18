BIST 11.322
DOLAR 42,73
EURO 50,23
ALTIN 5.931,37
MEDYA

A Haber'de 'Vatana İhanet' belgeseli: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ destekledi

"Vatana ihanet" belgeseli 17-25 Aralık kumpasının yıl dönümünde A Haber'de bir kez daha yayınlandı. Belgeselde CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeler dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmete yönelik kumpas girişiminin üzerinden 12 yıl geçti.

A Haber’de yayınlanan 17-25 Aralık kumpasının anlatıldığı "Vatana ihanet" belgeselinde CHP ve dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de sert ifadeler kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'dan Zekeriya Öz'e övgü dolu sözler

Belgeselde Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’e yönelik övgü dolu sözleri yer aldı.

Belgeselde FETÖ’nün Deniz Baykal’a uyguladığı kaset kumpası sayesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP koltuğuna oturduğu ifade edildi.

Daha sonra 17/25 Aralık kumpasının işleme alındığı kaydedildi. FETÖ’nün en çok istediği kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ifade edilen belgeselde Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçişi “Açık ihanet” olarak değerlendirildi.

"Vatana İhanet" belgeseli ilk olarak 16 Aralık 2023’te yayınlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in ''astral seyahat'' videosu paylaşım rekoru kırdı
Hakkında gözaltı kararı çıkan Yusuf Güney'in ''astral seyahat'' videosu paylaşım rekoru kırdı
Sabah yorgun uyanıyorsanız nedeni d vitamin eksikliği olabilir
Sabah yorgun uyanıyorsanız nedeni d vitamin eksikliği olabilir
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti
Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Omuz ağrısıyla gitti akciğer kanserini immünoterapiyle yendi...
Omuz ağrısıyla gitti akciğer kanserini immünoterapiyle yendi...
Abdulhamit Gül: Ali Mahir Başarır konuşmayı bitirene kadar Bakanımız bir konutu daha bitirdi
Abdulhamit Gül: Ali Mahir Başarır konuşmayı bitirene kadar Bakanımız bir konutu daha bitirdi
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı