A Haber'de 'Vatana İhanet' belgeseli: Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ destekledi

"Vatana ihanet" belgeseli 17-25 Aralık kumpasının yıl dönümünde A Haber'de bir kez daha yayınlandı. Belgeselde CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeler dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmete yönelik kumpas girişiminin üzerinden 12 yıl geçti.

A Haber’de yayınlanan 17-25 Aralık kumpasının anlatıldığı "Vatana ihanet" belgeselinde CHP ve dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de sert ifadeler kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'dan Zekeriya Öz'e övgü dolu sözler

Belgeselde Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’e yönelik övgü dolu sözleri yer aldı.

Belgeselde FETÖ’nün Deniz Baykal’a uyguladığı kaset kumpası sayesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP koltuğuna oturduğu ifade edildi.

Daha sonra 17/25 Aralık kumpasının işleme alındığı kaydedildi. FETÖ’nün en çok istediği kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ifade edilen belgeselde Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçişi “Açık ihanet” olarak değerlendirildi.

"Vatana İhanet" belgeseli ilk olarak 16 Aralık 2023’te yayınlandı.