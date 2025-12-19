BIST 11.342
DOLAR 42,80
EURO 50,20
ALTIN 5.984,60
Küçük çocuklardan örnek davranış! 1 milyon 300 bin liralık altın buldular ama...

Bağcılar’da yolda yürürken içinde yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde altın bulunan çantayı bulan iki çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa teslim etti. Kartvizitten kuyumcuya ulaşan esnaf ve çocuklar, altınları sahibine ulaştırırken, altınların sahibi çocuklara ödül verdi.

Bağcılar'da 2 çocuğun yolda bulduğu ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çanta sahibine ulaştırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürdü.

Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etti.

Bulunan çantanın içindeki altınların yaklaşık değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu, altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi.

Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

