ABD’de hapishanelere drone ile kaçakçılık yapan şebeke çökertildi

ABD’de hapishanelere drone kullanılarak silah, uyuşturucu ve cep telefonu sokan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 150’den fazla şüpheli gözaltına alındı ve yaklaşık 7 milyon dolar değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

ABD’de hapishanelere dronla kaçak eşya sokan organize suç örgütü çökertildi. 150'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Silah, uyuşturucu ve telefonların da bulunduğu 7 milyon dolar değerindeki eşyaya el konuldu.

DRONE KAÇAKÇILIĞI ULUSAL KRİZE DÖNÜŞTÜ

ABD'de organize suç örgütleri ve kartellerin hapishanelere uyuşturucu, silah ve cep telefonu sokmak için drone kullanımını artırması yetkilileri alarma geçirdi. Georgia'da bir mahkûmun drone ile getirilen telefonu kullanarak yüz binlerce dolarlık dolandırıcılık yapması, sistemdeki yasal boşlukları ve güvenlik açığını gözler önüne serdi.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan yetkililer, insansız hava araçlarının (drone) hapishaneler için giderek büyüyen bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu açıkladı. Organize suç örgütlerinin, benzeri görülmemiş bir oranda uyuşturucu, silah ve iletişim cihazlarını cezaevlerine sokmak için bu teknolojiyi kullandığı belirtiliyor.

Olayın ciddiyeti, Iowa eyaletinde sağlık çalışanlarını hedef alan geniş çaplı bir dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesiyle ortaya çıktı. Kendilerini kolluk kuvveti olarak tanıtan dolandırıcıların, mahkemeye gelmedikleri gerekçesiyle kurbanlarından para talep ettiği belirlendi. Yapılan soruşturma sonucunda, Iowa'daki kadınlardan 500 bin dolardan fazla para çalan bu şebekenin, Georgia eyaletindeki Calhoun Eyalet Hapishanesi'ndeki bir mahkûm tarafından yönetildiği tespit edildi. Mahkûmun bu "çağrı merkezini", hücresine drone ile teslim edilen cep telefonlarını kullanarak işlettiği anlaşıldı.

Georgia Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Tyrone Oliver, durumu "yukarıdan gelen bir tehdit" olarak nitelendirerek, bu sorunla mücadele etmek için her gün saldırı altında olduklarını ifade etti.

EŞYALAR 7 MİLYON DEĞERİNDE

Geçtiğimiz yıl Georgia'da trafik çevirmesi sırasında bulunan bir drone, yetkilileri "Skyhawk Operasyonu"na yönlendirdi. Cihazın GPS verilerini inceleyen polis, drone'un çok sayıda hapishane üzerinde uçuş yaptığını belirledi. Bu operasyon kapsamında, aralarında cezaevi personelinin de bulunduğu 150'den fazla kişi tutuklandı ve piyasa değeri 7 milyon doları aşan kaçak eşya ele geçirildi. Ancak yetkililer, artan önlemlere rağmen güvenlik ihlallerinin "günlük bir olay" haline geldiğini vurguluyor. Sadece geçen ay Georgia Ceza İnfaz Kurumu, rekor sayıda, 71 drone olayı rapor etti.

Yetkililer, drone teknolojisinin zamanla geliştiğini, cihazların artık 160 kilometre mesafeden uçurulabildiğini ve 22 ila 100 kilogram arasında yük taşıyabildiğini belirtiyor. Komiser Oliver, bu kapasitenin bir insanı havaya kaldırmaya yetecek düzeyde olduğuna dikkat çekti. Amerikan Ceza İnfaz Kurumu Birliği İcra Direktörü Robert Green ise bu uçuşların arkasında Meksika kartelleri ve organize çetelerin olduğunu, her bir uçuşun 10 bin ila 50 bin dolar arasında bir maliyetle büyük miktarda kaçak mal taşıdığını kaydetti.

Cezaevlerinin çok katmanlı tel örgülerle çevrili olmasına rağmen, hava sahası konusunda savunmasız kaldığı belirtiliyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) kurallarına göre drone'lar "tescilli hava aracı" sayıldığı için, cezaevi personelinin bu cihazları yasal olarak düşürme yetkisi bulunmuyor.

Mevcut yasal boşluk nedeniyle suç örgütlerinin avantajlı durumda olduğunu belirten yetkililer, tespit yetkisine sahip olduklarını ancak müdahale yetkilerinin bulunmadığını vurguluyor. Kongre'nin bu ay görüşeceği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın, cezaevlerine tehdit oluşturan drone'ları takip etme ve etkisiz hale getirme yetkisi tanıyan tarihi bir düzenlemeyi içermesi bekleniyor.