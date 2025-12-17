Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Antalya Milletvekili Ethem Taş’ın konuşmasında kullandığı “mezar başında rakı içenler” ifadesi tartışmaya yol açtı. CHP sıralarından gelen tepkiler üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, mezar başında alkol alınmasının Türkiye’nin geleneğinde ve inancında yeri olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Antalya Milletvekili Ethem Taş’ın konuşmasında kullandığı “mezar başında rakı içenler” ifadesi tansiyonu yükseltti. Savunma sanayiindeki gelişmeleri anlatan Taş’ın sözleri CHP sıralarından tepki alırken, iki parti grubu arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

Tartışmalar üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, mezar başında alkol almanın ne Türkiye’nin geleneğinde ne de inancında yeri olduğunu söyledi. Bu tür bir davranışın meşrulaştırılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Usta, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a seslenerek, “Yanlış olduğunu kabul edip bir daha yapılmaması için gereğini yapalım deseniz sizi alkışlarız” dedi.

Usta, alkol almanın yasak olmadığını ancak mezar başında savunulmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederken, yolsuzluk ve yargı süreçlerine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Genel Kurul’da söz düellosu karşılıklı suçlamalarla sürerken, Meclis’teki bütçe görüşmeleri gergin bir atmosferde devam etti.

"DÖN KENDİNE BAK"

AK Parti'li Usta "Bu ülkede alkol almak yasak değil, bunu çok net söylüyoruz; ama bir mezar başında rakı içip bunu da savunmaya kalkışmak yanlış bir şey. Yasa dışı madde kullanan kim ise yakalanmış ve şu anda tutuklu ve yargılanıyor. O kişinin programına sizin Genel Başkanınız da çıkmış. Demek ki biliyordu. Bağırıp çağırarak kendi yaptıklarını örtmekte mahirler. Bugün Genel Kurul’un gündemi mahkemede yargılanan kişilerle ilgili burada tartışmak değil. Biz mahkemelerimize güveniyoruz. Sayın Mahir haddini aşarak bizim grubumuza böyle bir iddiada asla ve kata bulunamaz. Dön kendine bak. Bu Genel Kurul’a zamanında ne halde geldiklerini çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.