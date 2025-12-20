BIST 11.342
Spikerlerin kıyafetleri çok tartışılmıştı! Fulya Öztürk: Ben linç edilecektim, linç

CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk, haber spikerlerinin kıyafet tercihlerinin tartışma konusu olmasıyla ilgili konuştu. Öztürk, "Bir ay önce sosyal medyada 'Böyle haber mi sunulur?' diye yazsaydım, ben linç edilecektim, linç." dedi.

Ünlülere ve spikerlere yönelik uyuşturucu operasyonları kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Operasyonlarla ilgili detayların masaya yatırıldığı CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk, haber spikerlerinin kıyafet tercihlerinin tartışma konusu olmasıyla ilgili konuştu. 

Öztürk, "Ben bir ay önce eğer ki bu kıyafet üzerinden sosyal medyada bir paylaşım yapsaydım. O ismin fotoğrafını koyup deseydim ki, 'Ya böyle haber spikerleri olmaz. Mesleğimizi bu hale getirmeyin arkadaşlar. Böyle kıyafet mi olur? Böyle haber mi sunulur?' diye yazsaydım, ben linç edilecektim, linç." dedi.

Öztürk spikerlere yönelik eleştirel bir paylaşım yapması halinde kendisine "Kadın kadının düşmanıdır", "Bir yere mi yaranmaya çalışıyorsun", "Ne oldu sende öyle fizik yok diye mi eleştiriyorsun" şeklinde tepkiler geleceğini ifade etti. 

Öztürk, "O yüzden biraz aklımızı başımıza alalım. Doğru zamanda doğru tepkiler verelim."  diye konuştu

