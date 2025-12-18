BIST 11.381
SAĞLIK

Sabah yorgun uyanıyorsanız nedeni d vitamin eksikliği olabilir

Kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanılamaması, D vitamini eksikliğini yaygın bir sağlık sorununa dönüştürüyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nilufar İmanlı, halsizlikten bağışıklık düşüklüğüne kadar birçok belirtinin D vitamin eksikliğiyle ilişkili olabileceğini belirterek, bilinçsiz kullanım konusunda uyardı.

Soğuk havalarla birlikte kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi, vücudun en önemli D vitamini kaynağı olan güneşten yeterince yararlanamamasına neden oluyor. Bu durum, özellikle kış aylarında D vitamin eksikliğinin daha sık görülmesine yol açıyor. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nilufar İmanlı, D vitamini vücut için hayati bir hormon olduğunu vurguladı.

BELİRTİLERİ SESSİZ OLABİLİR

D Vitamini eksikliğinin her zaman belirgin şikâyetlerle ortaya çıkmadığını belirten Dr. İmanlı, “Sabahları yorgun uyanma, kas ve eklem ağrıları, kas krampları, sık geçirilen viral enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların ağır seyretmesi D vitamin eksikliğinin habercisi olabilir. Aynı zamanda duygu durum dalgalanmaları ve depresif ruh hali de bu tabloya eşlik edebilir” dedi. D vitamini en ekonomik ve en etkili kaynağının güneş olduğunun altını çizen Dr. İmanlı, “Bunun yanında somon, ton balığı, palamut, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri de besin yoluyla destek sağlayabilir” diye konuştu.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR

D vitamininin bilinçsiz kullanımının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Dr. İmanlı, “Aşırı D vitamini alımı kanda kalsiyum birikmesine, yani hiperkalsemiye neden olabilir. Bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı ve böbrek taşı gibi problemler görülebilir” uyarısında bulundu. D vitamini takviyesine başlamadan önce mutlaka kan düzeyinin ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Dr. İmanlı, “Kandaki düzeye göre uygun tedavi hekim tarafından planlanmalıdır. D vitamini yağda eriyen bir vitamindir, bu nedenle yağlı besinlerle birlikte alınması emilimini artırır” dedi. D vitamini yalnızca bir vitamin olmadığını ifade eden Dr. İmanlı, “Aslında vücudumuzda üretilen en önemli hormonlardan biridir. Bu nedenle eksikliği mutlaka tedavi edilmeli, ancak tedavi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

