Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin mesajı: Eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında, ilim, kültür ve sanat alanlarında ödüle layık görülen isimleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Az sonra ödüllerini takdim edeceğimiz ilim, kültür ve sanat erbabımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Çok titiz ve hassas bir değerlendirme süreci sonunda ödüle layık görülen isimleri tespit eden seçici kurul üyelerimizi de kutluyorum.

Sözlerimin hemen başında, kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Kültür Sanat Ödülleri sahibi iki ismi burada özellikle anmak istiyorum. 28 Eylül’de vefat eden şair Yavuz Bülent Bakiler ile neyzenlerin kutbu Niyazi Sayın’ı hürmetle yâd ediyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

"BİR YANIMIZ YAPRAK DÖKSE DE DİĞER YANIMIZ FİLİZ VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız, hamdolsun, çiçek açmaya, filiz vermeye, boy atmaya devam ediyor.

İşte bu yılki Bilim ve Kültür Ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün’e takdim ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün hocamız, kütüphanesiyle dünyaya açık, dünya ile irtibatını hiç koparmayan nadir akademisyenlerimizden biridir.

Bu seneki Resim Ödülümüzün sahibi, kıymetli ressam Yalçın Gökçebağ beyefendidir. Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu’yu resme, resmi de Anadolu’ya taşıyan Yalçın Gökçebağ, Cumhuriyetimizin ilk kuşak ressamlarından devraldığı hazineyi yeni bir seziş ve bakış açısıyla tuvale yansıtmaktadır.

Değerli misafirler, Müzik Ödülümüzü Prof. Yalçın Tura hocamıza takdim ediyoruz. Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden biri olan Yalçın Tura, hafızalarımıza kazınan onlarca film ve dizinin müziğini bestelemiştir.

Arkeoloji Ödülümüzü ise Prof. Dr. Fahri Işık’a takdim ediyoruz. Malatya’mızın Türkiye ve dünya arkeolojisine armağan ettiği kıymetli bir bilim insanı olan Fahri Işık hocamız, kazı biliminde bugüne kadar doğru kabul edilen pek çok yanlışı ortaya koymuştur.

FİLİSTİNLİ FOTOĞRAFÇIYA ÖDÜL

Fotoğraf Ödülümüzü ise Filistinli fotoğrafçı Ali Jardallah'a takdim ediyoruz. Gazze'deki vahşi soykırımı fotoğraf kareleriyle tüm dünyaya ifşa eden, objektifiyle gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz, aynı zamanda Anadolu Ajansımızın foto muhabiri olarak sahada görev yapıyor. Onun kadrajına yansıyanlar sadece Gazze’deki katliamın vardığı korkunç boyutları değil, Filistin halkının haklı, onurlu ve haysiyetli direnişini de tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getiriyor. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davada bu fotoğraflar kanıt olarak sunuluyor.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA DİMDİK DURUYORUZ"

Filistin halkının onurlu mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Burada şunu da ifade etmek istiyorum: İsrail hükümeti ne kadar susturmaya ve engellemeye çalışırsa çalışsın, vicdanlı yürekler ve hakikatin peşinde koşan gerçek gazeteciler, canları pahasına Filistin’de olup bitenleri gözler önüne sermeye devam ediyor. Biz de Filistin halkının yanında, eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz."