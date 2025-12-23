BIST 11.307
MAGAZİN

Ela Rümeysa Cebeci'nin Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyada gündem oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı. Cebeci'nin Şafak Sezer'in 'Ketenpere' filminde rol aldığı öğrenildi. Cebeci'nin rolü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci hakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme getirilirken bu defa Cebeci'nin Şafak Sezer'in 'Ketenpere' filminde rol aldığı öğrenildi.

ROLÜ GÜNDEM OLDU

Ela Rümeysa Cebeci'nin filmdeki görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken ünlü spikerin filmde hayat kadınını canlandırdığı ortaya çıktı.


Cebeci'nin filmdeki görüntülerine; 'Baya gerçekçi bir film olmuş', 'Film bitmiş bu oynamaya devam etmiş', 'Bizi ketenpereye getirdin Ela abla' gibi yorumlar yapıldı.

