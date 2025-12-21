TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Genel Kurul salonunda yaşanan arbede, araya giren diğer milletvekillerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Öte yandan 2026 bütçe kanunu, 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının hemen ardından Genel Kurul salonunda gergin anlar yaşandı. Yoğun mesainin ardından sinirlerin gerildiği Meclis'te, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü sataşma kavgaya dönüştü.

GENEL KURULDA ARBEDE ÇIKTI

Bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte milletvekilleri arasında tansiyon bir anda yükseldi. İktidar ve ana muhalefet partisi milletvekilleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Genel Kurul salonunun ortasında toplanan kalabalık grup arasında itiş kakış yaşandığı kameralara yansıdı.

DİĞER VEKİLLER ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, çok sayıda milletvekilinin birbirinin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı görülürken, kavgayı ayırmak isteyen diğer milletvekillerinin yoğun çaba sarf ettiği dikkat çekti. Yaşanan gerginlik, araya giren diğer vekillerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılmaya çalışıldı. Olay anında salonda büyük bir gürültü ve kargaşa hakim oldu.

2026 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

TBMM'de kavgaya neden olan 2026 bütçe kanunu, yapılan görüşmelerin ardından oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 249 ret oyuna karşılık, 320 oyla kabul edildi.

Hararetli geçen bütçe görüşmeleri de 2026 yılı bütçesinin kabul edilmesiyle sona erdi.