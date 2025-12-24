455 bin konut tamam! Bakan Murat Kurum: 11 şehri ilmek ilmek dokuduk

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen ‘asrın inşa seferberliği’, 455 bin ev ve iş yerlerinin yapımının tamamlanmasıyla sona eriyor. Son teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı programla, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay’da 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye ulaşacak. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi’nde “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı program düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.

CANLI BAĞLANTILARLA ANAHTAR TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımların arasında aralarında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da yer alacak.

Bakan Kurum: 11 şehri ilmek ilmek dokuduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta son teslimatın yapılacağı deprem bölgesine ilişkin 'Tohum' filminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum'un, “Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye’nin” mesajının yer aldığı paylaşımda 11 ilde tamamlanan afet konutlarının görüntüleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız” mesajı da yer aldı.