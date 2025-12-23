BIST 11.290
DOLAR 42,82
EURO 50,70
ALTIN 6.185,53
GÜNCEL

Libya Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğu uçak Ankara'da düştü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu Falcon 50 tipi iş jetiyle irtibatın kesildiğini açıkladı. Kalkıştan kısa süre sonra uçakta elektrik arızası bildirildiği, Haymana civarında acil iniş talebinin ardından radar bağlantısının koptuğu belirtildi. Bölgedeki çalışmalar sonucunda özel jetin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu iş jetiyle irtibatın kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyalden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İLK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, söz konusu özel jetin içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı ile birlikte toplam 4 kişinin bulunduğunu doğruladı. 

HAVADA ELEKTRİK ARIZASI VE ACİL İNİŞ ÇAĞRISI

Edinilen bilgilere göre, kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta teknik bir sorun meydana geldi. Pilotun, kule ile irtibata geçerek uçakta elektrik arızası yaşandığını bildirdiği öğrenildi.

Arıza bildiriminin ardından rotasını geri çeviren uçağın, acil iniş talebinde bulunduğu ancak daha sonra radar bağlantısının koptuğu belirtildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Canlı yayında "Shakespeare" krizi! Mustafa Balbay'ın sözleri Sinan Burhan'ı sinirlendirdi
Canlı yayında "Shakespeare" krizi! Mustafa Balbay'ın sözleri Sinan Burhan'ı sinirlendirdi
Ela Rümeysa Cebeci'nin Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyada gündem oldu
Ela Rümeysa Cebeci'nin Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyada gündem oldu
Ucuz diye aldığınız içki son kadehiniz olabilir! Yılbaşı masanız cenaze evine dönmesin
Ucuz diye aldığınız içki son kadehiniz olabilir! Yılbaşı masanız cenaze evine dönmesin
Bakan Kurum’dan deprem bölgesi için “Tohum” filmi paylaşımı
Bakan Kurum’dan deprem bölgesi için “Tohum” filmi paylaşımı
Bakanlıktan 2 belediyeye çevre cezası! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Bakanlıktan 2 belediyeye çevre cezası! Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 bin 968 sentetik ecza hap ele geçirildi
Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu! Saldırı anı kamerada
Mersin'de ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu! Saldırı anı kamerada
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon için 2026 ve 2027 hedefi
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon için 2026 ve 2027 hedefi
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
Karadeniz’de Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu
Karadeniz’de Türk Hava Kuvvetleri’nden eğitim uçuşu
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken 'derin devlet' sözleri
İlber Ortaylı’dan dikkat çeken 'derin devlet' sözleri