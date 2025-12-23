Libya Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğu uçak Ankara'da düştü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu Falcon 50 tipi iş jetiyle irtibatın kesildiğini açıkladı. Kalkıştan kısa süre sonra uçakta elektrik arızası bildirildiği, Haymana civarında acil iniş talebinin ardından radar bağlantısının koptuğu belirtildi. Bölgedeki çalışmalar sonucunda özel jetin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu iş jetiyle irtibatın kesildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyalden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İLK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, söz konusu özel jetin içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı ile birlikte toplam 4 kişinin bulunduğunu doğruladı.

HAVADA ELEKTRİK ARIZASI VE ACİL İNİŞ ÇAĞRISI

Edinilen bilgilere göre, kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta teknik bir sorun meydana geldi. Pilotun, kule ile irtibata geçerek uçakta elektrik arızası yaşandığını bildirdiği öğrenildi.

Arıza bildiriminin ardından rotasını geri çeviren uçağın, acil iniş talebinde bulunduğu ancak daha sonra radar bağlantısının koptuğu belirtildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan özel jetin enkazına ulaşıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.