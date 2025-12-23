Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu. Türkiye'nin bilimde önde gelen ülkeler arasında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Balıklar ürküyor' tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bilimde önde gelen ülkeler arasında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'taki füze denemelerini 'Balıklar ürküyor' diyerek eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "'Balıklar ürküyor' tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.