Edirne'de sağanak bastırdı! Su birikintileri oluştu
Edirne'de gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Yağış sebebiyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı kavşaklarda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Trafik polisleri, olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve su birikintilerinin bulunduğu güzergahlarda tedbirli seyretmeleri konusunda uyardı.