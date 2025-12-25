Kontrolden çıkan araç dükkana daldı! O anlar kamerada
Malatya’nın Tandoğan Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir otomobil iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde çalışanlar ve müşterilerin panikle kaçtığı görüldü.
Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tandoğan Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak iş yerine girdi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanlarla müşterilerin kaçması yer aldı.