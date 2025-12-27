İbo Show'da sürpriz performans! Yıldız Tilbe'nin dansı geceye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un Yılbaşı programında gecenin en çok konuşulan anı Yıldız Tilbe'nin dansı oldu. Sahneye çıkan Tilbe, sergilediği sıra dışı figürlerle izleyicileri güldürürken, Tatlıses de kahkahalarını tutmakta zorlandı.
