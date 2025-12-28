BIST 11.294
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada

Esenler'de, alt katındaki akrabasının dairesinin önüne çöp döken ve kapısına tehdit içerikli yazılar asan şüpheli gözaltına alındı.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanda şüpheli C.D, alt katında oturan akrabasının evinin önüne çöp dökerek, kapısına ve duvarlarına tehdit içerikli yazılar astı.

C.D. şikayet üzerine Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, C.D'nin çöp döktüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

