Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Açıklamasına okul saldırıları ile ilgili konuşarak başlayan Okan Buruk, "Ülkemizde yaşanan şiddet olayları, okullarda yaşanan olaylar... Orada ölenlerin mekanı cennet olsun. Tekrar yaşanmaması için ülke olarak elimizden geleni yapmak zorundayız." dedi.

İşte Okan Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar:

"Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır.

Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz. Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor."

'OSIMHEN DERBİDE OYNAYABİLECEK'

"Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."