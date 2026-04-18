Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski Tunceli valisinin oğlu tutuklandı

2020 yılından itibaren kayıp olan ve henüz cansız bedeni bulunmayan Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin soruşturmada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, 6 yıl sonra cinayet şüphesiyle yeniden gündemde. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den beri Tunceli'de kendisinden haber alınamıyor.

Dosya uzun yıllar 'kayıp' olarak işlem görse de, son dönemde cinayet şüphesiyle yeniden açıldı.

Soruşturmada, delil karartma iddiaları, silinen HTS kayıtları, WhatsApp ve sosyal medya mesajlaşmaları ile kamera görüntüleri gibi unsurlar yeniden ve daha detaylı şekilde gündeme geldi.

Aile, özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın çevresini işaret etti.

Bunun üzerine cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan Gülistan Doku'nun genç kızın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel savcılıktaki sorgusu ise tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan Sonel'in oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

