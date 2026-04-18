Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı futbol takımının Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirtti.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nde yapılan nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantının başında Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Özbek, "Kahramanmaraş, benim sıklıkla ziyaret ettiğim bir şehirdir. Orayla gönül bağım var. Hayatını kaybeden değerli öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tedavi gören kardeşlerimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Ayrıca kulübümüzün eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun vefatı sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Defin esnasında ailesinin yanındaydık. Kendisini saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek, Avrupa'da kadın voleybol ve erkek sutopunda kazandıkları kupalar sebebiyle camianın çok sevinçli olduğunu aktararak, "Normalde bazı divan kurulu toplantılarını kapalı yapardık. Bugün 'kupalı' yapıyoruz. İki kupalı toplantıda buradayız. CEV Kupası şampiyonu kadın voleybol takımımız buradaydı. Avrupa Challenger Kupası'nı kazanan erkek sutopu takımımızın da bir kısmı buradaydı. Maçları olduğu için hepsi gelemedi. Onları yürekten kutluyorum. Her zaman yanımızda olan taraftarımızın CEV Kupası'ndaki desteği çok iyiydi. O gün üç önemli maçımız vardı. Galibiyetlerimizde büyük rol oynadılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Kadın basketbol takımımız da FIBA Avrupa Ligi finaline yükseldi. Bu kupayı bir kez kazandık. İkinci kez kazanacağımıza inanıyorum. Erkek basketbolda NBA Avrupa projesine dair görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili de yakında güzel haberler vereceğim." şeklinde konuştu.

