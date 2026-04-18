Kayseri’de skandal! Diplomasız embriyolog iddiası sonrası ceza

Kayseri’de yetkisiz bir embriyoloğun, uzmanların izinde olduğu dönemde işlemler yaptığı iddiaları üzerine yapılan CİMER başvuruları sonrası Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı

Kayseri’de bir özel hastanenin tüp bebek laboratuvarında diplomasız embriyolog çalıştırıldığı ve transfer işlemleri sırasında kullanılacağı söylenen ama kullanılmayan tıbbi malzemeler üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla CİMER’e başvurularda bulunuldu.

Başvurularda; hastanede görev yapan embriyolog F.S.’nin sertifikası adı altında mesleki yeterliliği ve diploması bulunmayan M.M.E.’ye embriyologluk yaptırıldığı, M.M.E.’ye bu sorumluluğun doktor M.T. tarafından devredildiği, uzman embriyologların sıklıkla hastaneye gelmediği ve bu durumlarda tüm işlemlerin M.M.E. tarafından yerine getirildiği, buna hastane yönetiminin de müsaade ettiği iddia edildi.

Başvurularda ayrıca, M.M.E.’nin hastalara embriyo glue uygulanacağını söyleyerek para aldıktan sonra söz konusu uygulamayı yapmayıp stoklayarak başka hastalara uygulamak suretiyle haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

PARA CEZASI KESİLİP SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

CİMER başvuruları üzerine Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde, iddiaların doğru olduğu tespit edildi.

Soruşturmada adı geçen 4 hekime ve hastaneye idari para cezaları uygulandı. Ayrıca hastane mesul müdürüne uyarı cezası verildi. Soruşturmanın adli yönden yürütülmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulurken, Sağlık Bakanlığı tarafından da olayı derinlemesine incelemek üzere müfettiş görevlendirildi. 

