FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un attığı mesajı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un attığı mesajı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un Rizespor maçındaki skorun sorumluluğunu aldığını söyleyerek "Ederson dün WhatsApp grubuna ‘hepinizden özür dilerim tüm sorumluluk bana ait’ mesajı attı'' dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 90+8. dakikada yediği golle 2 puan bıraktı.

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde tribünler, karşılaşmanın sonunda kaleci Ederson'a tepki göstermişti. 

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, Ederson'un futbolcuların yer aldığı WhatsApp grubuna attığı mesajı açıkladı.

"OYUNCULARIMIZ DÜN GECEDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜN"

Saran'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Oyuncularımız dün geceden dolayı çok üzgün. Ben daha önce de yöneticilik yaptım, hiç üzülmeyen oyunculara bugün efsane oyuncular dediğimiz oyuncuların soyunma odasında nasıl güldüğünü de gördüm.

"KALECİMİZ TÜM SORUMLULUK BENİM, HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM DEDİ"

Ama benim takım öyle bir takım değil. Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz çıktı dün WhatsApp grubuna yazdı, ‘Tüm sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum’ dedi."

