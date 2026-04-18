Ünlü sunucu İlker Ayrık'tan şaşırtan karar: 17 dönümlük çiftlik kurdu
İlker Ayrık, şehir hayatından uzaklaşarak İstanbul Beykoz’da 17 dönümlük bir araziye çiftlik kurdu. Doğayla iç içe bir yaşam süren ünlü isim, organik tarım yaparken aynı zamanda çiftliğinde atölye ve etkinlikler de düzenliyor.
Ekranlardan uzak, doğaya yakın
“Yaparsın Aşkım” programıyla bir dönem gündemde olan İlker Ayrık, “Kısmet”, “Başımın Belası”, “Geniş Aile” ve “Seksenler” gibi projelerde rol almıştı.
Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Ayrık, tiyatro sahneleri ve YouTube üzerinden izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.