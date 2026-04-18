Kocaelispor 1 puanı 90+8'de kurtardı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son bölümünde VAR incelemesi sonrası Göztepe lehine verilen penaltıyı Serdar Dursun 90+7. dakikada gole çevirerek skoru eşitledi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip 4. dakikada Janderson ile ilk yarıyı önde kapattı. Ev sahibi ekipte eşitliği getiren golü 90+8'de Serdar Dursun aydetti. Kocaelispor'da Show 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Göztepe 48 puan oldu. Kocaelispor ise 36 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.