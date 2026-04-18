TİKA Başkanı Eren: Türkiye'nin kalkınma çalışmaları dünyada önünü açıyor

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin kalkınma programını çok etkili, çok verimli ve ihtiyaca yönelik çalışmalarla yaptığını belirterek "Tüm bu çalışmalar, Türkiye'nin dünyada önünü açmaktadır." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da soruları yanıtladı.

ADF'nin her yıl daha içerikli ve daha derinlikli şekilde, konularıyla ve katılımcı sayısıyla kendisini geliştirdiğini, bu yılın "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" temasının da çok doğru bir başlık olduğunu söyledi.

Eren, bölgede uzun yıllardır çatışmaların yaşandığına dikkati çekerek "Özellikle İsrail'in Gazze'deki saldırıları, soykırımı, onun neticesinde İsrail'in bölge ülkelerinde oluşturduğu istikrarsızlık, bu güvensizlik ortamı bizi hakikaten çok endişelendiriyor. Sadece bizi değil tüm dünyayı endişelendiriyor. Daha sahici bir işler yapılması gerektiği konusunda herkes hemfikir." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla bölgede tansiyonun yükseldiğini anlatan Eren, Türkiye'nin arabulucu rolüyle önemli görev yürüttüğünü vurguladı.

Eren, ADF'nin herkesin bir araya geldiği ve dünyadaki birçok paydaşıyla kendi meselelerini konuştukları ortam sunduğuna işaret ederek, bu nedenle de mutlu olduklarını dile getirdi.

"Türkiye'ye çok büyük bir teveccüh bulunuyor"

Eren, dünyada kalkınma yardımları mimarisinde önemli bir değişim ve dönüşüm arifesinde olunduğunun ve Türkiye'nin de kalkınma programları uyguladığının altını çizdi.

"Soydaş coğrafyalar, dost ve akraba ülkeler ve hedef ülkelerde bu faaliyetleri yürütüyoruz." diyen Eren, ABD ile bazı ülkelerin kalkınma yardımları rakamsal açıdan yüksek gözükse de ortaya çıkardıkları kalkınma verimliliğinin çok az olduğunu ifade etti.

Eren, "Biz, TİKA olarak ve Türkiye olarak onlara göre çok daha az bütçelerle çok daha yüksek verimli işler yapabiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ilişkin Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin bu kalkınma programını çok etkili, çok verimli, ihtiyaca yönelik ve gün sonunda Türk bayrağını ve Türkiye'yi gururlandıran çalışmalarla yaptığını söyleyebiliriz. Tüm bu çalışmalar, Türkiye'nin dünyada önünü açmaktadır. Küresel adaletin, küresel barışın bu çalışmalarla sağlanacağını, gelir adaletsizliğinin, küresel eşitsizliğin de yine birbirimizle ortak projeler üreterek giderileceğini düşünüyoruz."

"Türkiye hem haklı hem güçlü hem de adaleti merkeze alan bir anlayışla politikalarını yürütüyor." diyen Eren, bu nedenle de Türkiye'ye çok büyük teveccüh olduğunu ve bunun ADF'de görüldüğünü vurguladı.

"Bugün Türkiye'nin uzlaştırıcı olmadığı, masada olmadığı, sözünün dinlenmediği hiçbir kriz yok." değerlendirmesinde bulunan Eren, TİKA olarak Türkiye'nin dünyadaki gücünün artması için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.