Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mauro Icardi ile 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Ayrıca Icardi'nin golünün asistini de Yunus Akgün yaptı. Gençlerbirliği'nin golünü 67. dakikada Mbaye Niang attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 71 yaparak Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Düşme hattının 1 basamak üstünde bulunan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği de evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

