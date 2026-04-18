Jose Mourinho geri dönüyor

Benfica'nın başında bulunan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için son derece sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü teknik adamın yeniden eski takımına dönebileceği ülkesinin basını tarafından öne sürüldü.

Sezona Fenerbahçe'nin başında başlayan ancak daha sonra Portekiz devi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, kırmızılılarda da tam olarak isteneni veremedi. Takımdaki geleceği zaman zaman tartışılan tecrübeli teknik adam için yeni bir iddia ortaya atıldı.

JOSE MOURINHO REAL MADRID'E DÖNÜYOR

Record'da yer alan habere göre: Real Madrid, Benfica'yı çalıştıran eski teknik direktörleri Jose Mourinho'yu gündemine aldı. Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırmayı planlayan Başkent ekibinin takımın başında kazandığı kupalar nedeniyle, Mourinho'ya sıcak baktığı aktarıldı.

DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kısa süre içerisinde Jose Mourinho ile bir araya gelip sözleşme şartlarını görüşeceği belirtildi. Ayrıca Mourinho'nun da Real'e dönmeyi çok istediği kaydedildi.

