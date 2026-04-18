İzlanda ve Litvanya'dan Türkiye açıklaması: NATO'da süper bir güç!

İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde "emin ellerde" olduğunu belirtti ve "Türkiye'nin, çok iyi organize ordusuyla NATO'da süper bir güç olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Gunnarsdottir, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, açıklamada bulundu.

Türkiye'nin NATO'daki rolünün "son derece önemli" olduğunu vurgulayan Gunnarsdottir,

Gunnarsdottir, Türkiye'ye çok saygı duyduklarını belirterek, iki ülke arasında doğması beklenen yeni işbirliği ve ticaret fırsatlarına işaret etti.

Ankara'nın temmuzda ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, "Zorlu bir zirve olacak ama bu son derece önemli zirvenin ev sahibi Türkiye olacağı için emin ellerde olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "diplomasiyi ön plana koymasının" büyük önem arz ettiğinin altını çizen Gunnarsdottir, anlaşmazlıkların diplomasi ve işbirliğiyle çözülmesinin önemini vurguladı.

Gunnarsdottir, NATO Zirvesi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki önemine değinerek, kalıcı barışın sağlanmasının güvenlik, özgürlük ve birliktelik anlamına geldiğini ifade etti.

Bakan Gunnarsdottir, Türkiye ile "iyi işbirliğini" sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

LİTVANYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Türkiye ile ilişkilere dair yaptığı açıklamada, "Siyasi ilişkiler açısından harika bir işbirliğimiz var. Ortak güvenlik çıkarlarımız var, bu da bizi iyi NATO müttefikleri yapıyor." dedi.

Budrys, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

savunma ve teknoloji alanlarında işbirliği ihtiyacının arttığına dikkati çekti.

Budrys, iki ülkedeki firmaların işbirliğini desteklediklerini vurgulayarak, bu konuda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısı yapacaklarını ifade etti.

"Litvanya'da silah ve mühimmata büyük ihtiyacımız var." diyerek bu konuda harcamalarını artırdıklarını söyleyen Budrys, çok alım yaptıklarını, endüstrilerini artırmak istediklerini dile getirdi.

Budrys, "Avrupa'nın güvenliği için NATO en önemli bloklardan biri. Bu da yalnızca Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsamaması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

AB üye ülkesi olmayan İngiltere, Norveç ve Türkiye'nin de NATO üyeleri olduğuna dikkati çeken Budrys, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin ardından Ukrayna'yı bu güvenlik sistemine "dahil etme" çağrısında bulunarak, "Ukrayna zaten Avrupa için güvenlik sağlayıcı konumunda çünkü onlar Rusya güçlerinin Batı'ya daha ilerlemesini durduranlar." ifadesini kullandı.

Budrys, AB'nin yeni girişimlerinde kendi içine kapalı olmaması ve NATO ülkelerinin bu girişimlere dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Güçlü tutumlar, güçlü kabiliyet, güvenilir caydırıcılık olmadan siyasi ve ekonomik çıkarlar ile gücü dünyanın geri kalanına yansıtamayacağımızı anlıyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu'da istikrarın sağlanması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması gibi konularla ilgilendiklerini dile getiren Budrys, "Aksi halde devamlı kriz içinde olacağız ve her zaman krizle mücadele konusunda iyi değiliz." dedi.

ADF DÜNYANIN DÖRT YANIYLA BAĞLANTI KURMAK İÇİN ÖNEMLİ

Budrys, ADF'nin çok sayıda insanı bir araya getirdiğini, buna benzer bir ortamın ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda görüldüğünü aktararak, forumun Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika gibi farklı bölgelerle bağlantı kurmak için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

"Uluslararası sistemin ana ilkesi olarak toprak bütünlüğünü korumanın önemini yinelememiz gerekiyor. Aynı şey egemenlik için de geçerli." diye konuşan Budrys, bu konuda ihlallerden kaçınılması gerektiği çağrısında bulundu.