BIST 11.275
DOLAR 42,93
EURO 50,66
ALTIN 6.238,39
HABER /  GÜNCEL

Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıyayla Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız yarı otomatik yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 44 fişek bulundu.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Altyol Mahallesi yakınlarında gerçekleştirdikleri yol kontrolünde bir araçta 1230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İlgili Haberler
Ahmet Hakan başlattı Hande Fırat sürdürdü Zafer Şahin tepki gösterdi Şamil Tayyar da topa girdi
van
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da su borusu patladı yollar göle döndü
Adana'da su borusu patladı yollar göle döndü
Hollanda'da Türk esnaf gündem oldu! Marketine giren silahlı soyguncuya bakın ne yaptı
Hollanda'da Türk esnaf gündem oldu! Marketine giren silahlı soyguncuya bakın ne yaptı
Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi enkaz alanları panellerle gizlendi iddiasına DMM'den açıklama
Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesi enkaz alanları panellerle gizlendi iddiasına DMM'den açıklama
İki minibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İki minibüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Tekirdağ'ı poyraz vurdu! Balıkçılar dinmesini bekliyor
Tekirdağ'ı poyraz vurdu! Balıkçılar dinmesini bekliyor
Erdoğan hastane açılışında konuştu! Türkiye öncü oldu
Erdoğan hastane açılışında konuştu! Türkiye öncü oldu
Suriye'de camide patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Suriye'de camide patlama! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı
İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı
YPG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelere ilişkin kritik açıklama
YPG ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelere ilişkin kritik açıklama
Yeni soruşturma iddiasına ABB’den cevap
Yeni soruşturma iddiasına ABB’den cevap
Kardeş kavgası cinayetle bitti
Kardeş kavgası cinayetle bitti
Ankara 90. Büyük Atatürk Koşusu'na hazırlanıyor! İşte tarihi...
Ankara 90. Büyük Atatürk Koşusu'na hazırlanıyor! İşte tarihi...