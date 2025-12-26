İş Bankası, ödeme deneyimini İşPay ile tek platformda topladı

Türkiye İş Bankası, müşterilerine sunduğu Anında Alışveriş Kredisi, Taksitli Ek Hesap, kredi kartı ve havale ödeme seçeneklerini, hem e-ticaret sitelerinde hem de fiziksel mağazalarda kullanılabilen İşPay platformunda bir araya getirdi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İşPay, müşterilerin uzun vadeli ödeme yöntemleri seçebildiği, Anında Alışveriş Kredisi ile karmaşık başvuru süreçleri olmadan hızlı kredi kullanabildiği ve Taksitli Ek Hesap ile alışveriş yapabildiği ödeme çözümlerini kapsıyor.

İşPay'in sahip olduğu ödeme esnekliği sayesinde müşteriler, mağazadan çıkmadan cep telefonu, bilgisayar ve beyaz eşya gibi yüksek tutarlı teknolojik alışverişlerini 36 aya varan vade seçenekleriyle taksitlendirebiliyor, kredi kartı limitleri etkilenmeden 250 bin liraya varan tutarlarda alışveriş yapabiliyor.

Ayrıca, tüm onay süreçleri dijital kanallar üzerinden kağıtsız ve çevre dostu bir şekilde tamamlanıyor.

İşPay ile Banka müşterileri, İş Bankası kredi kartlarıyla ödeme adımında kart bilgilerini girmeye gerek kalmadan, MaxiPuanlarını da kullanabildiği, peşin ya da taksitli alternatiflerle alışveriş yapabiliyor.

Alışveriş esnasında kredi kartı limitleri etkilenmeden Anında Alışveriş Kredisi'ne başvurup, 3 ila 36 ay arasında taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Müşteriler ek hesaplarının kullanılabilir limitleri dahilinde alışverişlerini hızlıca taksitlendirebilirken banka hesaplarından, hesap bilgisi tanımlamaksızın ödemelerini havale ile tamamlayabiliyor.