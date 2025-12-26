BIST 11.294
HABER /  GÜNCEL

Uşak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, toplamda 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede ise 58 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.S, İ.H.S, A.İ.S, E.S. ve T.A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.S, İ.H.S. ve A.İ.S. tutuklandı, G.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, T.A. ise hakimlikçe salıverildi.

