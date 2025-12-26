BIST 11.294
TFF resmen açıkladı! Ünlü eski hakemin bahis oynadığı tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde hakem olarak görev yapmış, 9 eski hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın da aralarında olduğu 2 eski klasman hakemi, 5 eski klasman yardımcı hakemi ve 1 eski il hakemi, futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

PFDK'ye sevk edilen isimler şöyle:

Ali Palabıyık (Süper Lig hakemi), Alper Oran (Klasman hakemi), Erhan Kutlu (Klasman hakemi), Ali Tuna (Klasman yardımcı hakemi), Berkay Daban (Klasman yardımcı hakemi), Halit Karacabay (Klasman yardımcı hakemi), Okan Akbal (Klasman yardımcı hakemi), Sedat Etik (Klasman yardımcı hakemi), Yusuf Bozdoğan (İl hakemi).

