İsrail'den sinsi Somali kararı! Ülke olarak tanıdılar! Türkiye'den flaş açıklama

İsrail, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanıdığını duyurdu. İsrail, Somaliland'ı ülke olarak tanıyan ilk devlet oldu. Dışişleri Bakanlığı da bu kararın ardından açıklama yaptı.

Abone ol

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Somaliland'ı "bağımsız bir ülke olarak" tanıdığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi'nin karşılıklı olarak "tanıma kararını" imzaladıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Netanyahu ve Abdullahi'nin "tanıma kararı" belgesini imzalarken yaptıkları görüntülü görüşme de paylaşıldı.

Bu karardan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Netanyahu, Abdullahi'yi resmi ziyaret için İsrail'e davet etti.

SOMALİLAND'I TANIYAN İLK ÜLKE OLDU

Netanyahu, Somaliland'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin yolunu açan "Abraham Anlaşmaları"na katılma talebini de ay sonunda yapılması öngörülen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'a ileteceğini kaydetti.

İsrail, Somiland'ı tanıyan ilk ülke oldu.

TÜRKİYE'DEN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland Bölgesinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Somaliland'ın tanımasını Netanyahu hükümetinin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği olduğunu vurguladı.

Sözcü Keçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

'SOMALİ'NİN İÇ İŞLERİNE AÇIK BİR MÜDAHALE NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR'

Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti’nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail’in bu adımı, Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır.

'TÜRKİYE, SOMALİ HALKININ YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEKTİR'

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır.

Afrika Boynuzu’nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: AFRİKA BOYNUZU'NDA GERİLİMİ TIRMANDIRACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararına tepki gösterdi. Başkan Duran X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğinde olduğunu belirtti.

Başkan Duran, "Somali’nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hâle getirmektedir.

Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükûmetinin sorumsuz tutumlarından biridir.

Uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu’nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum.

Türkiye, kardeş Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

ETİYOPYA VE SOMALİ ARASINDAKİ KRİZ

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırdı.

İKİ ÜLKE TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNDA MUTABAKATA VARMIŞTI

Etiyopya'nın Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanımaya hazırlanması ve Somaliland'ın Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamayı öngören adımları, Somali yönetiminin sert tepkisine ve diplomatik krize yol açtı.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşmaya yönelik girişimleri sonuçsuz kaldı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon düşerken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde, sorunun çözümüne yönelik mutabakata varıldı.

Mutabakata göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim taleplerinin her iki tarafın da kazançlı çıkacağı işbirliği sürecine dönüştürülmesi benimsendi.