HABER /  GÜNCEL

Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Afrika'dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile Somali konusunun değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

