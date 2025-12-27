Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay'ı nasıl ayağa kaldırdığımızı herkes görmeli" diyerek tüm Türkiye'yi Hatay'a davet etti.

Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile 455 bininci deprem konutunun anahtarı hak sahibine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Kurum, "Hatay'ı nasıl ayağa kaldırdığımızı herkes görmeli" diyerek tüm Türkiye'yi Hatay'a davet etti.

"HATAY SEVİNÇLE AYAĞA KALKIYOR"

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hatay, sevinçle ayağa kalkıyor. Sokaklarıyla, caddeleriyle, esnafıyla, vatandaşıyla... İnşallah, yarın (cumartesi) çok daha mutlu olacak. Çok daha güvenle, huzurla geleceğe bakacak. Burası 6 Şubat'ta hepimizin hatıraları olan bir mekan. Günlerce, aylarca buradan yayın yaptınız. O günlerden beri hepimiz birlikte güldük, birlikte ağladık. Tarihi yapılarımız, belediye binamız, Atatürk anıtımız, her şey yıkılmıştı. Hatay, adeta yerle bir olmuştu.

"MİLLETİMİZİN MUTLULUĞUNU GÖRDÜK"

Allah'a şükürler ediyoruz ki rabbim bize bu günleri gösterdi. Milletimizin mutluluğunu, bugünkü huzurunu gördük. Böyle büyük bir yıkımın ardından topyekûn şehirlerimizi ayağa kaldırmak bizlere nasip oldu. Devletimizle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz. En çok da afetzede kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü ilk günden itibaren bize inandılar, güvendiler ve bizi bir an olsun yalnız bırakmadılar. Hem Hatay'da hem de depremden etkilenen 11 ilimizde her zaman yanımızda oldular, destek verdiler. Bu çok kıymetlidir. Biz, bütün herkesi Hatay'a çağırıyoruz. Devletimiz ne yapmış, Hatay nasıl ayağa kalkmış, herkes gelsin ve görsün istiyoruz. Biz, gördükçe çok mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. 6 Şubat'ta nasıl hep birlikte ağladıysak, şimdi de hep birlikte sevinelim istiyoruz.

"3 AY ÖNCE BAŞLAYIP BİTİRDİĞİMİZ YERLER VAR"

Buralar çökmüştü, deprem sonrası bilim insanlarımızın fikirlerini aldık. Asi Nehri'nin yanında olması nedeniyle zemin iyileştirmesi yaptık Atatürk Caddesi'nde. Bu binaların enkazlarının kaldırılması 7-8 ay aldı, buradaki bazı binalara 6 ay önce başladık. Kemal Paşa'da 3 ay önce başlayıp bitirttiğimiz yerler var. Milletimizin rızasını alarak yürüttük. İlk günden beri bize inandılar, devletimizin gücünü kudretini göstermememiz gerekiyordu. Nakış nakış işleyerek bu noktaya geldi. Sadece bina olarak bakmadık şehre, bütün olarak baktık. Ekonomisini, iklim şartlarını, demografik yapıyı planladık. Deprem bölgesindeki tüm şehirlere gittim, onların hemşeriliğini yapmaktan onur duyuyorum. Çocuklarımız, evlatlarımıza bırakacağımız bizim için bir onur ve ömür boyu taşıyacağımız bir madalya. 455 bin hak sahibini bu alanda misafir edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada törenimizi yapacağız. Programda Cumhur İttifakı liderlerimiz, bakanlarımız ve milletvekillerimizle bu sevince ortak olacak. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, bunu hiçbir ülke başaramaz, bu kadar kısa bir sürede devletimiz başlarmıştır. Hak sahibi tüm vatandaşlarımız kurada evini almış olacak.