BIST 14.227
DOLAR 43,73
EURO 51,66
ALTIN 6.845,25
HABER /  GÜNCEL

Ünlü Popçu Edis hakkında yakalama kararı!

Ünlü Popçu Edis hakkında yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük uyuşturucu soruşturmasında, popüler şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Abone ol

Ünlü isim, Çeşme'deki otellerde gerçekleştirilen uyuşturucu partilerine katıldığı iddialarıyla gündemde. Edis’in, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile yakın bir arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Şarkıcı Edis, İfadesi İçin Çağrılacaktı

Daha önce, aynı soruşturma kapsamında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu temin etmek ve kullanmak suçlarıyla ilişkilendirildiği ortaya çıkmıştı. Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağrılmıştı. Şimdi, Edis Görgülü'nün ismi de soruşturma dosyasına eklendi ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı alındı.

Detaylar Geldikçe Paylaşılacak

Olayla ilgili yeni gelişmeler ve ayrıntılar oldukça basında yer alacak gibi görünüyor. Şu anda Edis’in durumu ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
NetWork'ten şubat ayına özel indirim
NetWork'ten şubat ayına özel indirim
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığından faiz ödemelerine ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığından faiz ödemelerine ilişkin açıklama
Sanofi'de üst düzey atama
Sanofi'de üst düzey atama
THY'den Ramazan ayına özel yolculara iftarlık ikramı
THY'den Ramazan ayına özel yolculara iftarlık ikramı
Özgür Özel kafayı mal varlığına taktı! Akın Gürlek'e çağrı yapıp Bahçeli'ye yanıt verdi
Özgür Özel kafayı mal varlığına taktı! Akın Gürlek'e çağrı yapıp Bahçeli'ye yanıt verdi
DEM Parti'den erken seçim açıklaması
DEM Parti'den erken seçim açıklaması
İran lideri Hamaney'den ABD uçak gemileriyle ilgili dikkat çeken açıklama
İran lideri Hamaney'den ABD uçak gemileriyle ilgili dikkat çeken açıklama
Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik
Bakan Murat Kurum: Asrın dayanışmasını sözde değil sahada gösterdik
Arazi anlaşmazlığı kavgası! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Arazi anlaşmazlığı kavgası! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
İranlı komutandan "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Kapatmaya hazırız
İranlı komutandan "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Kapatmaya hazırız