Ünlü Popçu Edis hakkında yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük uyuşturucu soruşturmasında, popüler şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlü isim, Çeşme'deki otellerde gerçekleştirilen uyuşturucu partilerine katıldığı iddialarıyla gündemde. Edis’in, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile yakın bir arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Şarkıcı Edis, İfadesi İçin Çağrılacaktı

Daha önce, aynı soruşturma kapsamında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu temin etmek ve kullanmak suçlarıyla ilişkilendirildiği ortaya çıkmıştı. Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağrılmıştı. Şimdi, Edis Görgülü'nün ismi de soruşturma dosyasına eklendi ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı alındı.

Detaylar Geldikçe Paylaşılacak

Olayla ilgili yeni gelişmeler ve ayrıntılar oldukça basında yer alacak gibi görünüyor. Şu anda Edis’in durumu ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.