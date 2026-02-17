BIST 14.323
Sanofi'de üst düzey atama

Sanofi'nin genel ilaçlar organizasyonu içerisindeki Global Kilit Pazarlar Finans İş Ortağı pozisyonuna Orhan Eren atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eren, finansal performans yönetimi, stratejik iş kararlarının desteklenmesi ve küresel. stratejinin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Eren, görevini Sanofi'nin Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan global merkezinde yürütecek.

Yeni görevinde Kilit Pazarlar Bölgesi'nin Genel İlaçlar biriminin satış büyümesi, dönüşüm projeleri, ürün tanıtımları, karlılık ve nakit üretimi gibi kritik alanlarda finansal yönlendirme sağlayacak olan Eren, Finans Genel İlaçlar ve Kilit Marketler Genel İlaçlar'ın liderlik ekiplerinde yer alacak.

Sanofi'de 11 yılı aşkın kariyeri boyunca Hazine, Finans Operasyonları, Finans İş Ortaklığı ve Finans Direktörlüğü gibi farklı finans fonksiyonlarında kritik roller üstlenen Eren, 2022'de Türkiye, İran ve Levant Finans Direktörü, 2024'te de Avrasya Finans Direktörü ve İlaçlar Finans İş Ortağı olarak görev yaptı.

Sanofi öncesinde bankacılık sektöründe çalışan Eren, Yönetim ve Bilişim Sistemleri alanında lisans, İşletme Yönetimi (MBA) ile Ekonomi ve Finans alanlarında yüksek lisans derecelerine ek olarak Finansal Ekonomi alanında doktora derecesine sahip.

