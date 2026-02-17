NetWork'ten şubat ayına özel indirim

NetWork tasarım anlayışıyla şekillenen seçili koleksiyonları ve kış sezonu ürünleriyle şubat ayı boyunca indirim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026 sonbahar-kış koleksiyonunun öne çıkan tasarımlarını içeren kış indirimi, monttan kazağa, gömlekten etek ve pantolonlara kadar uzanan geniş seçkiyi kapsıyor.

İndirime dahil olan seçili tasarımlar, özel ithal edilen yüksek kaliteli kumaşlar, titiz işçilik ve detay odaklı tasarım anlayışıyla öne çıkıyor. Bazı parçalar, özel el işçiliği detaylarıyla fark yaratırken, her biri uzun yıllar gardırobun vazgeçilmezleri arasında yer alacak zamansız bir stil sunuyor.

Tekstil koleksiyonunun yanı sıra ayakkabı, çanta ve aksesuar seçenekleri de kış stilini tamamlayan alternatifler arasında yer alıyor.

Kampanya, şubat ayı boyunca, şirket mağazasında ve çevrim içi alışveriş sitesinde tüketicileri bekliyor.