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Ümit Erdim'in 'Deli Dana' dansı sosyal medyada olay oldu

Oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, Erik Dalı performansıyla takipçilerini kırdı geçirdi. Erdim, dansını " Deli dana dans gösterimizden" notuyla paylaştı.

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki 'Var mısın Arif' rolüyle ismini geniş bir kitleye duyuran Ümit Erdim, sosyal medyada çektiği videolarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Erdim son olarak Erik Dalı performansıyla takipçilerini hem güldürdü hem de hayran bıraktı.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Erdim paylaşımını "Ordu-Korgan Yenipınar İlkokulu'ndaki Deli Dana dans gösterimizden" notunu düştü.

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