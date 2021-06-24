Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil o kavga sonrası barıştı

Sözcü yazarı Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında ARTI 1 TV'nin kuruluşu nedeniyle başlayan polemik, son buldu. Canlı yayında konuşan Uğur Dündar, olayın yanlış anlaşılma sonucu meydana geldiğini öğrendikten sonra, polemiğin tatlıya bağlandığını söyledi.

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Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda Yılmaz Özdil'e yönelik sert tepkisi, günlerce konuşuldu. Özdil'in program devam ederken, Dündar'ın da ana haber sunuculuğu yaptığı ARTI 1 kanalını finanse eden kişinin Sezgin Baran Korkmaz olduğu imasında tweet atmasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında Özdil'e yönelik sert çıkışta bulundu. Dündar, "Yılmaz benim için bitmiştir. Cenazeme bile gelme. Sen artık değersiz Yılmaz'sın" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'le konuşmalarını aktardılar

Yaşananların ardından TELE 1'deki televizyon programına çıkmayan ve gazetesindeki köşesinde yazmayan Uğur Dündar, bugün katıldığı canlı yayında, Özdil'le polemiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Yılmaz Özdil'le konuştuklarını ve olayın bir yanlış anlaşılma sonucu geliştiğini Dündar'a aktardı. Dündar da Yanardağ'ın açıklamaların ardından, "Siz öyle diyorsanız, beni kast ettiğini söylemiyorsanız, öyledir" dedi.

"Yanlış anlaşılma olmuş"

Açıklamalarının devamında, Özdil'in tweetlerini canlı yayında görmesi nedeniyle bir anda parladığını söyleyen Dündar, "Yılmaz'la konuştuk. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben yaptığı paylaşımı, canlı yayında diğer paylaşımların arasında gördüm. Canlı yayın olduğu için anlık bir tepki oldu. Yılmaz benim kardeşimdir. Daha sonra konuştuk ve aradaki yanlış anlaşılmayı giderdik" dedi.

"Kardeşim olarak kalacaktır"

Uğur Dündar, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Ben o akşam hakikaten çok tehlikeli bir durumun eşiğinden döndüm. Üzgünüm böyle bir canlı yayın kazası olduğu için. Siz Yılmaz'ın ağzından bir yanlış anlaşılma olduğunu ve beni kast etmediğini söyledikten sonra mesele benim için kapanmıştır. Yılmaz Özdil benim kardeşim olarak kalacaktır."