BIST 1.624
DOLAR 9,92
EURO 11,41
ALTIN 591,52
GÜNCEL

Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada

İSTANBUL Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu ölürken, 3 kişi yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla’da Formula1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk’ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazada sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk ile babası Faruk Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. 

Olay kamerada

Öte yandan korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Faruk Türk'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde seyir halindeki Ali Çığlı'nın kullandığı otomobilin süratle çarptığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 71. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 3. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 3. bölüm fragmanı
Haluk Levent AHBAP'a yapılan tüm bağışları tek tek tüm detayıyla açıkladı
Haluk Levent AHBAP'a yapılan tüm bağışları tek tek tüm detayıyla açıkladı
ATV Esra Erol'da kocasını terk edip aşkına kaçan kadından itiraf: Çırılçıplak soyup...
ATV Esra Erol'da kocasını terk edip aşkına kaçan kadından itiraf: Çırılçıplak soyup...
Feryal-Kemal Gülman'a aynı uçakta pişti şoku! Üstelik 59 yaş küçük sevgilisi de var!
Feryal-Kemal Gülman'a aynı uçakta pişti şoku! Üstelik 59 yaş küçük sevgilisi de var!
Özgür Özel'den Mehmet Barlas'a sert sözler! 'Her dönemin dalkavuğu...'
Özgür Özel'den Mehmet Barlas'a sert sözler! 'Her dönemin dalkavuğu...'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
Justin Bieber sahnede baş örtüsüyle dans etti! İnternette videosu viral oldu
Justin Bieber sahnede baş örtüsüyle dans etti! İnternette videosu viral oldu
Erdoğan'dan büyükelçilere mektup yazan Kılıçdaroğlu'na tepki
Erdoğan'dan büyükelçilere mektup yazan Kılıçdaroğlu'na tepki
ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi
ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi