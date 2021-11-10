Bütçe görüşmelerinde pankart açan HDP'ye yanıt: Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun

TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi gerginliği yaşandı. HDP'li milletvekilleri 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açarken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2022 Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı.

Bakan Yanık'ın sunumunun ardından HDP'li kadın milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek 'İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açtı.

Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, HDP'lilere "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi. HDP'li milletvekilleri, Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi.

Tuma Çelik'in tecavüz davası

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışması bahanesiyle evine davet ettiği genç bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.