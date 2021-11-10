Erdoğan'dan büyükelçilere mektup yazan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cuumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yabancı büyükelçilere Kanal İstanbul'u şikayet mektubu yazmasına tepki göstererek, "Gazi hayatta olsaydı emin olun o partidekileri sopayla kovalardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun mektupta yabancı şirketlerin Kanal İstanbul ihalesine girmemesi yönünde uyarılarda bulunmasına tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:

"Biz ABD'de BM binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Ve orada adeta birilerine mesajımızı da en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır. Türkiye, bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslardadır. Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan bir kesimle karşı karşıyayız. Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu? Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz. Kibirden yanlarına varılmayan, tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır.