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ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında eşi görülmemiş bir olay yaşandı. Bir aydır eşinden haber alamayan Bayram Fındık'ın evine giden muhabir, kocaya birtakım sorular yöneltti ancak soruları cevaplamak istemeyen koca, kendini odaya kilitledi.

Her gün birbirinden ilginç konularla gündem olan ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Canlı yayında yaşanan olay izleyicileri şaşkına çevirdi.  Bir aydır 27 yaşındaki eşi Hanife Fındık'tan haber alınmayan Bayram Fındık, Müge Anlı canlı yayınına katılmamak için kendisini odaya kilitledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan ilginç anlar herkesi güldürdü. Kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Hanife Fındıklı’ın olayı yayında işlenmeye devam etti. 27 yaşındaki kadın, Müge Anlı’nın set ekibinin de çabasıyla aranmaya başlandı. Hanife Fındık’ın eşi Bayram, eşini aradığını açmadığını, mesaj atıp "Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum, kafamda tümör var" dediğini, hastaneye sorduğunu, öyle bir kayıt olmadığını ifade etti.

Bekleyen muhabire kapıyı açmamak için direndi, kapıyı kitledi

Hanife Fındık ile Bayram'ın mesajlaşma görüntüsü de yayın sırasında yayınlandı. Hanife Fındık’ın, "Sana korkudan diyemedim, tümör var bende, hastaneye gideceğim. Yanımda takılar var bir şey yok merak etme." yazdığı görüldü.Stüdyoda olaya ilişkin tartışmalar devam ederken, Fındık’ın eşi Bayram, konuşmak istemediğini belirtip kendisini odaya kilitledi. Bekleyen muhabire kapıyı açmamak için direnen Bayram Fındık, hem Müge Anlı’yı hem stüdyodakileri şaşırttı.

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